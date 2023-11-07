Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
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Окупанти вдаються до випробування нових тактик
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