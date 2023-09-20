Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Заяви СТОЛТЕНБЕРГА та заборона В’ЇЗДУ в ЄС російських АВТО! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
– У Воронезькій області РФ впав Су-34 — деталі;
– Бавовна в Криму: мешканці повідомляють про вибухи;
– Свіже зведення Генштабу;
– Обстріл Харкова: російська армія вперше застосувала ракету ГРІМ-Е1;
– Зеленський на Генасамблеї ООН — подробиці;
– Росія може зважитися на новий раунд мобілізації — думка експертів ;
– Модульні укриття у Черкасах — як вони виглядають;
– Єнс Столтенберг виступив в Нью-Йорку — головні заяви;
– Туреччина стала найбільшим покупцем вугілля, видобутого на анексованих територіях;
– Для автомобілів росіян зачиняється останнє “вікно в Європу”;
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