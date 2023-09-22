Заяви Зеленського в США та бавовна в російській Тулі! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
– Зустріч Зеленського з Байденом у Вашингтоні;
– Гірка, але правдива заява президента у Конгресі США;
– Зеленський зустрівся з міністром оборони США у Пентагоні;
– Україна поки без ATACMS — військовий пакет допомоги від США;
– Ракетна атака на Україну 21.09.2023 — жахливі наслідки на Київщині;
– Ракетна атака на Черкаси 21.09.2023 — куди впали уламки;
– Ракетна атака на Рівне 21.09.2023 — населені пункти без світла;
– Атака на Україну 21.09.2023: сили ППО збили 44 крилатих ракет;
– У російському місті Тула напередодні ввечері пролунали потужні вибухи й зникло світло;
– Обстріл Сумщини: окупанти гатили по прикордонню.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 06:00 (22.09.2023).
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