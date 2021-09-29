Зазвучали під музику: Марія Бурмака дала нове життя віршам Шевченка та Франка

Українська співачка Марія Бурмака у Києві представила проект Улюблені класики. Свій камерний концерт вона присвятила учителям, які незабаром відзначатимуть професійне свято.

Завдяки Марії всім відомі українські вірші отримали нове життя під звуки скрипки, гітари та барабанів.

У вірші Тараса Шевченка Мені однаково Бурмака відчула нотки блюзу, а Каменярі Івана Франка перетворила на романс.

Натомість у дитячій поезії Лесі Українки Черешеньки набули ірландських мотивів.

Ці твори Марія Бурмака переосмислювала кілька років, аби глядач дістав таке трактування.

– Проект зародився, коли я раптом почула, як одна дівчинка питала, де вулиця Олени Теліги. І я подумала, що варто, щоб про неї знали як про красиву жінку, про поетесу, яка робила фантастичні життєві кроки. І яка врешті-решт була розстріляна у Бабиному Яру, – сказала Марія Бурмака.

Музичне оформлення набули твори 15 українських письменників. У залі звучали поезії Василя Стуса, Максима Рильського, Павла Тичини й Олександра Олеся.

Сама ж авторка наголосила, що це музичне намисто пронизане патріотизмом, коханням та жагою до життя.

Марія Бурмака зізналася, що проект не для великих сцен. Але вона сподівається, що його на озброєння візьмуть учителі.

Улюблених класиків вже почули у кількох містах країни. А у столиці міні-концерт Бурмака спеціально присвятила до Дня учителя, який всі відзначатимуть 3 жовтня. Проте кількість глядачів була обмеженою через карантин.

– От на такий концерт, мені здається, треба дітей водити класами. Це дуже важливо. Одна справа, коли тебе змушують по шкільній програмі щось вчити, а інша – коли все під музику. Таких тембрів в Україні одиниці. Це Ніна Матвієнко, Квітка Цісик і і Марійка Бурмака, – поділилась враженнями глядачка із залу.

Подібні камерні концерти Марія Бурмака найближчим часом планує дати ще в кількох містах України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.