Зазвучали ворожі міномети: яка ситуація на Приазов’ї
Окупанти продовжують порушувати режим тиші на Приазов’ї.
Напередодні вони відкрили вогонь з мінометів.
Водночас українські військові продовжують нести службу на цій території, серед них – 18-річні близнюки Ярослав та Ростислав. Нині вони лише набувають досвіду.
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За словами хлопців, перші обстріли їх вражають. Вони щодня телефонують додому, аби заспокоїти батьків, які хоча і пишаються своїми синами, але дуже хвилюються.
Ситуація на Донбасі
З початку грудня на Приазов’ї спостерігається загострення ситуації.
Українські військовослужбовці пов’язують активність ворога з черговим російським гумконвоєм. На їхню думку, це не хаотичні обстріли.
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