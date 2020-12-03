Зазвучали ворожі міномети: яка ситуація на Приазов’ї

Окупанти продовжують порушувати режим тиші на Приазов’ї.

Напередодні вони відкрили вогонь з мінометів.

Водночас українські військові продовжують нести службу на цій території, серед них – 18-річні близнюки Ярослав та Ростислав. Нині вони лише набувають досвіду.

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За словами хлопців, перші обстріли їх вражають. Вони щодня телефонують додому, аби заспокоїти батьків, які хоча і пишаються своїми синами, але дуже хвилюються.

Ситуація на Донбасі

З початку грудня на Приазов’ї спостерігається загострення ситуації.

Українські військовослужбовці пов’язують активність ворога з черговим російським гумконвоєм. На їхню думку, це не хаотичні обстріли.

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