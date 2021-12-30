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Збереження історичного обличчя Києва: Контакт-Інвест приєдналась до реставрації пам’ятки архітектури

Дарина Реготун Видеоредактор

Напередодні відбувся один із найпрестижніших конкурсів у сфері нерухомості European Property Awards. Перемогу у ньому здобув український проект реставрації архітектурної пам’ятки Києва особняка штабс-капітана Рутковського.

– Українські компанії досить давно беруть участь у цьому конкурсі. Найбільші українські девелопери з найбільшими, наймасштабнішими проектами були  переможцями в певних номінаціях. Але така перемога вперше, – каже керівник компанії Контакт-Інвест Євген Чернецький.

Директор фірми наголошує, що була сильна підтримка від журі. Їм дуже сподобалося, що проект є реставрацією.

Євген Чернецький каже, що в Україні погано працює система відновлення пам’яток і багато шедеврів архітектури просто було зруйновано. Тому так важливе відновлення особняка штабс-капітана Рутковського, якій понад 100 років.

Над відтворення оригінального вигляду споруди працювали низка фахівців. Тому знайшли можливість адаптувати приміщення під сучасні вимоги.

– Основною метою реставраторів та архітекторів було інтегрувати історичний особняк під потреби сучасних містян, а також під потреби та запити сучасного міста. Ми надзвичайно пишаємося можливістю долучатись до подібних проектів. Дуже сподіваємось, що цей проект і ця нагорода стане поштовхом  для розвитку законодавчих норм і регулювань, які відповідають сучасним вимогам і потребам, – каже директорка майстерні Реставратори старого Києва Ольга Федотова.

Тепер особняк штабс-капітана Рутковського має шанс на друге життя.

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