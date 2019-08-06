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Збірна України зі стрибків у воду здобула 2 золоті медалі на Чемпіонаті Європи

Дві золоті медалі чемпіонату Європи зі стрибків у воду в Києві здобула збірна України. Чемпіонкою континенту у стрибках з 10-метрової вишки стала наша Софія Лискун.

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Окрім титулу чемпіонки континенту, Лискун також здобула право виступити на Олімпіаді в Токіо 2020 року.

Ще одну золоту медаль київського турніру взяли наші Вікторія Кесар та Станіслав Оліферчик у змішаних стрибках із три-метрового трампліна.

Тож, після 2 днів чемпіонату Європи українці лідирують у командному заліку.

Нагадаємо, Всесвітнє антидопінгове агентство WADA відкрило 43 справи проти російських спортсменів.

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