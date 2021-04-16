Збірна важкоатлетів України стала найкращою на Чемпіонаті Європи 2021

Чемпіонат Європи 2021 року завершився з чудовими результатами для збірної України з важкої атлетики: 10 золотих, 3 срібних і 4 бронзові медалі.

Тож майже відразу після повернення на Батьківщину компанією Епіцентр, що опікується спортсменами та Федерацією важкої атлетики України було проведено прес-конференцію.

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Як зазначили представники компанії, розвиток спорту для них надзвичайно важливий, тож підтримку галузі вважають соціальним внеском та планують і надалі приділяти дуже велику увагу спорту.

Ми дуже хочемо щоб молоді люди займалися в залах, щоб були здорові, тому що коли здорова нація, тоді і успішна країна, – розповідає Галина Герега, засновниця та голова компанії Епіцентр.

Кульмінацією заходу стало нагородження спортсменів, адже і фінансова складова вкрай важлива для підготовки спортсменів до наступних змагань в Токіо.

Українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Ірина Деха виборола три золоті медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходить у столиці Росії – Москві.

24-річна спортсменка з Харкова змагалася у ваговій категорії 76 кг. Вона змогла підняти штангу, вагою 113 кг у ривку, та 135 у поштовху. Загалом вона подужала 248 кг, випередивши своїх конкуренток – росіянок Ірину Сотієву та Анастасію Романову.

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