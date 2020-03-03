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Збої в Держгеокадастрі. Ветерану АТО видали ділянку з археологічними розкопками

На Тернопільщині ветеран АТО отримав землю вартістю у понад 100 млн грн. Його ділянка виявилась частиною археологічної пам’ятки. Майже 10 років тому на цій території були масштабні розкопки та навіть виявили давні поховання. Чиновники кажуть, що дані подали до реєстру, а в кадастрі їх чомусь не зафіксували.

Через такі збої в кадастрі комусь помилково віддають землю, у когось її відбирають. Через корупційні дії Держгеокадастру люди ладні йти на крайнощі. Один чоловік через відчай навіть підпалив себе під будівлею Офісу президента. Вчинив це, бо нібито у нього обманом забрали пай.

Минуло уже майже півроку відколи урядовці взялись реформувати Держгеокадастр. У амбітних планах – завершити інвентаризацію усіх сільськогосподарських земель, зробити детальну аерофотозйомку усієї території України, аби поновити кадастрову карту. Деталі у сюжеті Христини Величанської та Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, Держгеокадастр відкрив розширені дані про земельні ділянки.

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