Збудувати дім та поділитися досвідом: що українці шукають та знімають в YouTube

Навчитися будь-чому, побачити цілий світ та вразити близьких своїми знаннями. І все це не виходячи з дому. YouTube давно став не просто відео-каналом, а справжнім порадником у будь-якій сфері.

Інтернет-канал YouTube допоможе в буденності, наприклад, збудувати власний дім.

Користуючись порадами YouTube, Іван відштукатурив стіни, облаштував ванну кімнату та навіть змонтував котельню.

А Стас з тих, хто по той бік екрана – він робить відеоблоги, як обрати вживаний автомобіль. Хлопець розповідає про свій досвід роботи в автомайстернях.

Українці в YouTube відкривають світ для себе і радять, куди поїхати і як потратити менше грошей.

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YouTube дає вибір – куди йти або їхати, як навчитися щось робити і що ви хочете у цьому світі побачити.

Нагадаємо, в Одесі живе найвідоміший викладач фізики Павло Віктор. А унікальність його в тому, що він блогер і вже 5 років онлайн навчає учнів зі всього світу точній науці за допомогою вебкамери та YouTube.

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