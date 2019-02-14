Збудувати дім та поділитися досвідом: що українці шукають та знімають в YouTube
Навчитися будь-чому, побачити цілий світ та вразити близьких своїми знаннями. І все це не виходячи з дому. YouTube давно став не просто відео-каналом, а справжнім порадником у будь-якій сфері.
Інтернет-канал YouTube допоможе в буденності, наприклад, збудувати власний дім.
Користуючись порадами YouTube, Іван відштукатурив стіни, облаштував ванну кімнату та навіть змонтував котельню.
А Стас з тих, хто по той бік екрана – він робить відеоблоги, як обрати вживаний автомобіль. Хлопець розповідає про свій досвід роботи в автомайстернях.
Українці в YouTube відкривають світ для себе і радять, куди поїхати і як потратити менше грошей.
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YouTube дає вибір – куди йти або їхати, як навчитися щось робити і що ви хочете у цьому світі побачити.
Нагадаємо, в Одесі живе найвідоміший викладач фізики Павло Віктор. А унікальність його в тому, що він блогер і вже 5 років онлайн навчає учнів зі всього світу точній науці за допомогою вебкамери та YouTube.