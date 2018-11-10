Збудувати міст і створити блискавку: як зацікавити дитину навчатися

Сьогодні всесвітній день науки. Вважаєте це – нудно і неприбутково? Аж ніяк. Можливо, це поки не стосується України – та у світі на відкриттях заробляють, і немалі гроші. Тому і дітей до науки привчають змалку. І музеїв – де все можна помацати і випробувати дедалі більшає.

У одному зі столичних музеїв відвідувачі можуть перевірити закони фізики та хімії, провести власні розкопки, збудувати міст із гайок, зрозуміти анатомію людини, та навіть власноруч створити блискавку на так званій кулі Тесла.

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Торнадо, головоломки, літаючі магніти, топографічні карти. Все те, що діти вчать у школі у підручниках – тут ці процеси вони бачать у реальності.

Музейники переконанні, саме завдяки ось такому підходу та сучасним технологіям це можливість не просто доступно розповісти дітям про певні явища у світі, але й шанс прищепити любов до науки. І показати, що її можна вивчати не лише у бібліотеках за купою книжок. Пізнання науки може бути цікавим та захоплюючим процесом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що вчені навчилися передбачати тривалість життя.

Опубліковано Листопад, 10 в 19:51



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