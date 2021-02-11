Збирачі продуктів: як виникла професія і наскільки виріс попит на доставку

Під час пандемії коронавірусу наше життя перейшло в онлайн. Нині інтернетом користується до 80% українців, і кожен четвертий з них регулярно купує там товари і послуги.

У періоди жорсткого карантину особливий попит був на доставку харчів з магазинів чи ресторанів. Власне завдяки цьому підприємцям і вдалося вижити. Тож нині з’явилися навіть нові професії – збирачі замовлень.

Працівниця Яна розповіла, що з першим карантином вона вирішила опанувати нову роботу і навчилася професійно обирати якісні товари для клієнтів.

За день Яна готує до півсотні пакунків. В залежності від об’єму замовлення на складання відводиться певний час. У руках маленький планшет, на якому видно перелік товарів. Обов’язкова умова під час перевірки товару – зважати на термін придатності і якість пакування.

Супервайзер Дмитро розповідає, що порівняно з минулим роком, кількість замовлень зросла вдвічі, середній чек залишився на рівні 1 700-2 000 грн.

Середня вартість замовлення від різних компаній коливається у межах сотні гривень. Якщо ж доставка за місто чи вага пакунків понад 40 кілограм – готуйтесь платити більше.

В умовах пандемії працівникам міряють температуру кілька разів на день. Працюють всі в масках та рукавичках. У магазинах встановлено окремі каси. Оплачує клієнт товари онлайн. Після пакування, замовлення відправляють за адресами доставки. Одне авто привозить посилки десяткам клієнтів. Кожен отримувач може перевірити чек і якість продуктів.

У деяких компаніях обіцяють привезти безкоштовно, але варто розуміти – тоді логістика входить у ціну товару.

У грудні 2020 року в Києві розпочав роботу онлайн-супермаркет Cooker. Це перша в Україні мережа формату dark store, яка пропонує продукти напряму від виробників та доставку за рекордний проміжок часу – 30 хвилин від моменту замовлення на сайті.

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