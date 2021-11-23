Збитки екології на 34 млн грн: на Закарпатті пошкодили стратегічний нафтопровід

На Закарпатті незаконно розпиляли частину стратегічного нафтопроводу Самара – Західний напрямок, унаслідок чого небезпечні речовини вилилися просто в ґрунт.

За оцінками правоохоронців, екології регіону завдано збитків на 34 млн грн.

Трубопровід через Україну до Європи, збудований майже 60 років тому, був секретним об’єктом. Він працював до 2008 року. Три роки тому систему трубопроводів із великими базами та гігантськими підземними резервуарами почали незаконно розбирати.

У лісі, за два кілометри від закарпатського села Росош, розташований резервуарний парк нафтопроводу. Під землею – сто цистерн для пального, на триста тонн кожна.

Сорок із них уже встигли порізати на метал. А небезпечні залишки паливно-мастильних матеріалів із ємностей просто закопали у землю.

– Дослідження проводилося на глибині до трьох метрів. За допомогою спецтехніки було відібрано зразки ґрунтів. На цій землі потрібно провести вже очищення. Забруднена земля вивозиться на переробку, – розповів інспектор із охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Закарпатські області Сергій Машкаринець.

Загалом забруднено 20 квадратних гектарів землі. Речовини, які потрапили в ґрунт, класифікують як надзвичайно небезпечні. І все це впритул до місцевого водозабору.

Селяни бояться, що отрута може потрапити у потічки та до їхніх криниць.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, триває слідство.

Колишньому головному інженеру товариства Прикарпатзахідтранс вже повідомили про підозру у службовій недбалості. Під час обшуків на цьому підприємстві слідчі вилучили чимало доказів протиправної діяльності.

Як розповіла речниця Служби безпеки України в Закарпатській області Ванда Мільо, ділки приховано закопували у ґрунт небезпечні відходи від паливно-мастильних матеріалів.

– Вони постійно нарощували обсяги цих небезпечних речовин. Наразі встановлюються інші особи, які, можливо, причетні до цієї протиправної діяльності, – зазначила Ванда Мільо.

Самара – Західний напрямок – це нафтопровід, який нещодавно повернувся у власність України. Відповідне рішення в квітні цього року ухвалила Рада національної безпеки та оборони.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.