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Анастасія Рогожінська |

Збив пішохода, протаранив авто і намагався втекти: подробиці ДТП у Дніпрі

У Дніпрі 12 вересня сталася масштабна ДТП. Унаслідок аварії постраждали шестеро осіб, серед них двоє дітей.

Так, водій Mercedes надвечір неділі поблизу перехрестя зіштовхнувся із автівкою та збив пішохода.

Після чого він втратив керування та вилетів на тротуар, де біля супермаркету стояли люди. Сам же водій з місця ДТП намагався втекти.

На кадрах з камер відеоспостереження видно, як Mercedes на великій швидкості врізається у Mitsubishi, втрачає керування та збиває чоловіка на пішохідному переході.

Далі легковик заїжджає на тротуар та збиває ще одну людину. Зупиняє авто лише будинок.

Удар був таким потужним, що машина знесла частину бетонного паркану біля двоповерхівки. Нині тут прибирають комунальники.

За кермом Mercedes був нетверезий 33-річний чоловік. Очевидці кажуть: після зіткнення він викинув ключі від машини і спробував утекти, але місцеві його впіймали і передали поліції.

Найсерйозніші травми у пішохода, якого під час удару відкинуло на кілька метрів. Нині він у реанімації у відділенні інтенсивної терапії.

За словами медиків, стан пацієнта залишається важким. Зараз він перебуває на штучній вентиляції легень та на медикаментозній седації.

Життю ще п’ятьох постраждалих нічого не загрожує. Двоє дорослих лікуються амбулаторно, а двоє дітей, які були у Mitsubishi – під наглядом медиків у лікарні.

– Водій автомобіля не постраждав, його затримали. Відкрито кримінальне провадження за частиною про порушення правил дорожнього руху особою, яка перебуває в стадії алкогольного сп’яніння, – каже речниця ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Так, у крові винуватця аварії алкоголю вп’ятеро більше за припустиму норму.

Днями йому обиратимуть запобіжний захід. Чоловікові загрожує до восьми років в’язниці.

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