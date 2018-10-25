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Збивають і навмисно б’ють дверями: чому водії ненавидять велосипедистів

Зазвичай велосипедисти стикаються з дорожнім рухом, їх водії не поважають і просто не сприймають, як учасників дорожнього руху. Якщо велодоріжки і є у місті – вони заставлені машинами.

У Дніпрі кількість велодоріжок можна перерахувати на пальцях однієї руки. І це у місті-мільйоннику. Нині на дорогах, де триває ремонт, облаштовують і велодоріжки. На це виділили 72 мільйони гривень.

А в курортній Одесі велодоріжки є лише в центрі, та її довжина – до кілометра. На її облаштування витратили 13 мільйонів гривень. Та тут, попри розмітку, автомобілісти та комунальники залишають свій транспорт.

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В Одесі ставлення автоводіїв до велосипедистів переважно зневажливе. То на дорозі їх не помітять та зіб’ють, то відчинять перед ними двері.

Нагадаємо, миколаївські чиновники після чергової історії, яка ледь не завершилася трагедією, взялися накривати небезпечні колодязі.

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