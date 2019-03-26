ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Здай палія в поліцію! На Волині горять поля та ліси

На Волині горять поля та ліси. Вогонь менше ніж за місяць перетворив на згарища понад сотню гектарів землі. І це справа рук – людей. Палії таким чином позбуваються сухостою, бо легше кинути сірник – ніж взяти граблі. Рятувальники та екологи щотижня ходять у рейди.

Палають поля під самим лісом поблизу села Бодячів. Вигоріло вже понад 100 га. Вогонь перекинувся на дерева.

Щоб приборкати нищівне полум’я лісівники залучили спецтехніку – тракторами прокопували смуги, гасили пожежними автомобілями. Та ліквідувати пожежу не вдається.

Для чого підпалювати суху траву, рятувальники не збагнуть. Особливо якщо поруч ліс та фермерське господарство.

Дивіться: Тліє Новояворівський полігон: хто підпалив сміттєзвалище

Усюди їдкий запах спаленої трави та димові завіси на дорогах. Злісних паліїв не лякають ані штрафи, ані знайдені на згарищах обгорілі тваринки.  Дехто навіть не ховається.

І таких горе-господарів чимало. Рятувальники та екологи щотижня ходять в рейди та переконують людей компостувати або викидати сухостої замість того, щоб спалювати. Та поки результатів мало.

А от піймати на гарячому порушників, які свідомо підпалюють цілі поля та чагарники справді важко, визнають екологи. Тому просять людей пильнувати і таки, здавати паліїв поліції.

До слова, рейд на паліїв трави: штрафи і скільки склали протоколів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Каліфорнію накрили лісові пожежі: евакуювали більше 20 тис. жителів
Спека та відсутність дощів – чому Закарпаття може залишитись без дерев
Спека вбиває. Святий вогонь нищить Каліфорнію, в Європі смерті від перегрівання
Діти загинули в обіймах батьків. У Греції три дні жалоби через пожежі
﻿﻿Пожежі у Греції: 8 українців у зоні ризику і просять допомоги
Волинська Швейцарія: як доїхати та маршрути лісом
Наче свині пройшлися! Які штрафи за викидання сміття у лісах та парках
Пекло у Миколаєві: пожежі вздовж річок не вщухають четверту добу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка