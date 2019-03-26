Здай палія в поліцію! На Волині горять поля та ліси

На Волині горять поля та ліси. Вогонь менше ніж за місяць перетворив на згарища понад сотню гектарів землі. І це справа рук – людей. Палії таким чином позбуваються сухостою, бо легше кинути сірник – ніж взяти граблі. Рятувальники та екологи щотижня ходять у рейди.

Палають поля під самим лісом поблизу села Бодячів. Вигоріло вже понад 100 га. Вогонь перекинувся на дерева.

Щоб приборкати нищівне полум’я лісівники залучили спецтехніку – тракторами прокопували смуги, гасили пожежними автомобілями. Та ліквідувати пожежу не вдається.

Для чого підпалювати суху траву, рятувальники не збагнуть. Особливо якщо поруч ліс та фермерське господарство.

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Усюди їдкий запах спаленої трави та димові завіси на дорогах. Злісних паліїв не лякають ані штрафи, ані знайдені на згарищах обгорілі тваринки. Дехто навіть не ховається.

І таких горе-господарів чимало. Рятувальники та екологи щотижня ходять в рейди та переконують людей компостувати або викидати сухостої замість того, щоб спалювати. Та поки результатів мало.

А от піймати на гарячому порушників, які свідомо підпалюють цілі поля та чагарники справді важко, визнають екологи. Тому просять людей пильнувати і таки, здавати паліїв поліції.

До слова, рейд на паліїв трави: штрафи і скільки склали протоколів.

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