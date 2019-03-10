Здобувають професію у тюрмі: у Великій Британії в’язні варять каву

Засуджені в Британїі отримали можливість здобути професію. Незвичний проект стартував у в’язниці містечка Ейлсбері – це неподалік Лондона. Вчаться варити каву тут понад півсотні ув’язнених.

У невеличкому приміщенні обладнали справжню кав’ярню. Професійний бариста розповідає в’язням як налаштувати кавомашину і дотримуватися технології під час обсмажування зерен, щоб не зіпсувати смак кави. Допомагає розібратися із розмаїттям сортів. Далі – практичні завдання. Показує, як збивати молоко для капучіно.

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У кав’ярні в’язниці обсмажують зерна, пакують і продають під власною маркою. 10% прибутку щороку витрачатимуть на оплату курсів для ув’язнених із приготування кавових напоїв.

Загалом у Британії нині за Гратами понад 4 тис. молодих хлопців – віком 18-20 років. Такими проектами влада допомагає їм адаптуватися до життя після звільнення.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Індонезії сотня засуджених втекла з в’язниці під час молитви.

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