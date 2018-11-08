Здорові діти – щаслива нація. Як в Ісландії заохочують до спорту

Шоста вечора посеред навчального тижня: спортивний зал повний. Щодня тут аншлаг аж до 22 години. Спорт не легкий, та ще й недешевий.

Найдешевша вартість за семестр – десь 35-40 тис. Найдорожча – 120 тис. Це за 5 місяців.

Виходить, найдешевші заняття за 5 місяців коштують десь 250 євро, найдорожчі – майже 900. Але держава виділяє кожній дитині немалу суму для позашкільних занять. У всіх є так званий персональний абонемент.

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Місцева влада Рейк’явіка щороку виділяє на позакласні заняття 7,5 % від бюджету міста. Якщо кошторис становить 890 млн євро, то виходить чимала сума на дітей: майже 67 млн євро. І це не тому що гроші немає куди дівати, а тому що Ісландія ще 30 років тому мала шалені проблеми з дітьми та підлітками.

Майже всі діти, окрім школи, відвідують декілька секцій.

Ісландці дуже пишаються, що майже повністю подолали згубні звички підлітків. Тому грошей не шкодуватимуть й далі. Бюджет столиці постійно збільшується, а 7,5% на дітей – залишаються незмінними.

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Опубліковано Листопад, 08 в 16:23



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