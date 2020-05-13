Здорожчання електроенергії. Підприємці вимагають уряд зупинити зростання цін

Спілка українських підприємців закликала уряд негайно навести лад на ринку електроенергії та не допустити подальшого зростання цін для промислових споживачів України. У їхній заяві йдеться про те, що безвідповідальні кроки високопоставлених чиновників ставлять українських виробників в неконкурентне становище.

До того ж це відбувається не лише на внутрішньому, а і на світовому ринку, що може поглибити економічну кризу. Тим часом прем’єр Денис Шмигаль після шквалу критики таки пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію, хоча б для населення. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, під час карантину роботу втратило майже 200 тис. українців. Про це під час засідання Кабміну заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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