Здорожчання електроенергії. Як закон про зелені тарифи може вплинути на економіку

3-го червня депутати Верховної Ради в першому читанні проголосували за зниження сонячного тарифу на 15%, а для вітру – зниження на 7,5%.

Але це не розповсюджується на вітростанції, які були введені в експлуатацію до 2015 року. У профільному комітеті кажуть, що це не справедливо.

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Також пропонують будувати вітростанції по великому тарифу аж до 2023 року. Це може призвести до неконтрольованого будівництва вітростанцій, які будуть забирати вироблення електроенергії у вугільних електростанцій та Енергоатому.

Тому в комітеті радять ретельно допрацювати законопроект до другого читання.

Голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус додав, що такий закон може призвести до зростання тарифів на електроенергію.

Якщо минулого року 26 млрд грн мало бути заплачено за зелені тарифи, то цього року вже 52 млрд грн. А це означає, що на 26 млрд грн має зрости якесь тарифне навантаження, і з когось ці кошти потрібно зібрати.

Підвищення цін на електроенергію

На українську економіку чекає новий удар. Підписаний урядом на початку місяця меморандум з виробниками альтернативної енергетики, передбачає не зниження тарифів на електрику, а навпаки – суттєве їх підвищення. Укренерго планує одразу вчетверо збільшити ціну на доставку електроенергії споживачам.

На такий крок уряд Шмигаля йде, аби виплатити борг перед виробниками зеленої енергетики. Хоча вони і зросли саме через позицію Міненерго, яке на догоду енергетичному монополісту суттєво скоротило виробництво найдешевшої атомної енергетики і, при цьому, збільшило обсяги так званої зеленої, зосередженої в приватних руках.

Тарифи вирішили підняти, аби реалізувати меморандум, який на початку місяця підписав уряд з виробниками зеленої енергії. Документ викликав шквал критики у представників промисловості, житлово-комунальної сфери та енергетичних експертів.