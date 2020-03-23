Здорожчання продуктів і відпустки за власний рахунок – карантин у селах на Буковині

У Чернівецькій області у повній блокаді сім сіл. В регіоні найбільше випадків ураження коронавірусом.

Продовжують з’їжджатися до України й заробітчани – вони здебільшого із сільської місцевості, тож дотримуватися карантину маленьким містечкам і селам треба особливо пильно.

Сільські амбулаторії зачинені – медики консультують по телефону і виїжджають лише на невідкладні виклики. Через карантин у селі скасували всі масові заходи і закрили всі магазини окрім продуктових.

Докладніше дивіться у сюжеті Ірини Тимчишин та Людмили Цимбалюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як не панікувати на карантині.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.