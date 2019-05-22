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ЗеКоманда в Адміністрації президента: всі призначення Зеленського

Нові призначення в Адміністрації президента – Володимир Зеленський активно займається кадровим оновленням свого головного офісу.

Руслан Хомчак замінив на посаді Віктора Муженка, який очолював Генштаб із липня 2014 года. До призначення новий Головнокомандувач працював  інспектором у Міністерстві оборони.

Посаду голови Адміністрації президента обійняв адвокат Андрій Богдан. Він входив до команди Володимира Зеленського. І часто супроводжував його на зустрічах. Богдан двічі балотувався в народні депутати. Востаннє – від Блоку Петра Порошенка. Але в раду не пройшов.

Читайте: Перші кадрові призначення Зеленського: хто увійшов у список

Правою рукою Андрія Богдана став Сергій Трофімов – виконавчий продюсер Студії Квартал 95. У списку заступників і сценарист серіалу Слуга народу Юрій Костюк. А ще юрист Руслан Рябошапка – колишній член Нацагентства із запобігання корупції. Він, найімовірніше, відповідатиме за судову реформу.

Зовнішню політику мала координувати Олена Зеркаль – екс-заступник міністра закордонних справ. Утім, від посади в Адміністрації президента вона, за неофіційною інформацією, відмовилася. Напередодні, пізно ввечері, текст указу про її призначення із сайту глави держави зник.

Своїм першим помічником Володимир Зеленський призначив одного  зі співзасновників студії Квартал 95 Сергія Шефіра. Крісло секретаря РНБО пророкують колишньому міністрові фінансів Олександру Данилюку. Але його кандидатуру президент іще не затвердив.

До слова, головою Адміністрації президента став Андрій Богдан.

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