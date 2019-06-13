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Факти / Відео / Україна

Зелене море в Одесі: чим небезпечне і коли можна купатися

Море в районі Одеси знову позеленіло. Навкруги стоїть страшний сморід. Така сама ситуація і в Очакові. Біологи кажуть, що ціанобактерія Нодулярія через спеку та опади почала різко розмножуватись.

Минулими вихідними на деяких міських пляжах зелені водорості вже відлякували туристів. Однак течія за кілька днів віднесла зелень на глибину, а ось тепер море вже на всіх пляжах Одеси та Очакова нагадує густий кисіль.

Читайте: На пляжах Одеси купатися небезпечно – причина

Фахівці запевняють: цвітіння водоростей – природний процес і його не варто боятися. Однак ціанобактореія Нодулярія токсична і може викликати алергічну реакцію при контакті зі шкірою, а також може спричинити харчові отруєння. Проте в міськраді стверджують, що її кількість не підвищена, тож у морі можна купатися.

Такий процес досить динамічний і протягом кількох днів має закінчитися, – оптимістично прогнозують біологи. Дехто вже купається. Однак є й ті, хто ні за що не відважується зайти у воду.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, де можна купатися в Одесі.

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