Зеленіють та переповнені брудом. Стан водойм в Україні, наслідки та як боротись

Нині на Дніпрі можна розгледіти усі відтінки зеленого. Бо якщо раніше річку вкривали водорості наприкінці серпня, то останні 5 років цвітіння починається з червня. Рослини забирають кисень з води, гине риба і з’являється сморід.

Екологи нинішній стан Дніпра називають справжнім лихом. Мовляв, гнити флора у ньому починає через перегрівання води. Бо температура у столиці бодай не щодня влітку сягає 30 градусів. Та винна не лише погода, але й люди.

Одні змінюють русло річки, і вода застоюється, інші взагалі викидають в неї нечистоти. Щороку до наших вод потрапляють мільярди кубів забруднених стоків – це промислові підприємства, засолені шахтні води.

Тож і купатися у таких водоймах небезпечно, застерігають екологи. Можна підхопити безліч інфекцій. Кишкову паличку, грибкові захворювання, а також отруїтися. Та українці на це не зважають. Ціле літо на пляжах справжній аншлаг.

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Та цвітуть і неприємно пахнуть не лише озера та річки, а й моря.

Чорне море

Його мешканці – риба, водорості та молюски, на межі зникнення, кажуть науковці. Окрім цього, постійно трапляються чужорідні організми, яким непритаманна Чорноморська акваторія. Вони негативно впливають на флору й фауну. Востаннє таке явище спостерігали нещодавно в Одесі під час цвітіння нодулярії. Морське узбережжя місцями нагадувало кисіль – покрите зеленою плівкою.

Екологи переконані, аби вберегти водойми – влада має посилити контроль за підприємцями, які незаконно зливають свої відходи.

Якщо ж цих кроків не зробити, то вже за десять років українцям не лише не буде де купатися, але й не буде що пити. Більшість водойм будуть отруєними.

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