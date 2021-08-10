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Максим Зайченко |

Зеленський представив новопризначених командувачів у ЗСУ

На керівні посади в Збройних силах України призначені бойові офіцери.

Нові призначення президент Володимир Зеленський провів в рамках своєї робочої поїздки на острів Зміїний, який розташований в Чорному морі.

Командувачем Повітряних Сил став генерал-майор Микола Олещук. З листопада 2014 він брав участь у проведенні АТО, а потім був залучений до операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Командувачем десантно-штурмових військ призначили полковника Максима Миргородського. Він був командиром 95-ої окремої десантно-штурмової бригади та є першим учасником війни на сході України. Він також є повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

На острові Зеленський спостерігав за складовою командно-штабних навчань за участю командування об’єднаних сил Збройних Сил України та всіх видів і військ. 

Українські військові успішно протидіяли морському десанту умовного противника, знищували ворожі судна і відбили потенційні спроби агресора захопити український острів.

Глава держави також зазначив, що в України є потужна армія, яка готова захищати державність і суверенітет на кожній частині незалежної української землі.

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