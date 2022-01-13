Зеленський хоче розширити обмеження щодо олігархів за межі України

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб обмеження проти українських олігархів автоматично діяли і за кордоном. Для цього він доручив розробити механізм взаємодії із закордонними партнерами, розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, статус олігарха автоматично перешкоджатиме веденню бізнесу за кордоном.

5 листопада 2021 року Володимир Зеленський підписав закон про деолігархізацію – документ, який має забезпечити правові межі для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та обмежити вплив олігархічних інтересів на економічне життя України.

Перше читання у парламенті закон пройшов 1 липня, друге – 23 вересня, а 3 листопада Верховна Рада усунула низку неузгодженостей в законі №5599 про деолігархізацію.

Запрацювати він має у травні 2022 року. Саме тоді РНБО почне вносити імена до реєстру олігархів.

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