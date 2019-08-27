Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Зеленський і Трамп зустрінуться у Варшаві у вересні – Болтон

До України прибув радник з питань національної безпеки США Джон Болтон.

За його словами, президент Трамп зустрінеться із колегою Зеленським у Варшаві, у рамках заходів з нагоди 70-річчя від початку Другої світової війни.

Читайте: Джон Болтон – радник Трампа: що пропонує та чи підтримає Україну

Перед візитом Болтон заявив, що США підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського з просування реформ. За даними видання Wall Street Journal, дипломат у Києві спробує перешкодити покупці Китаєм українського підприємства Мотор Січ.

А у посольстві США в Україні зазначили, що приїзд Джона Болтона підкреслює підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

До слова, реформи і відновлення території України: про що говорив Данилюк з Болтоном.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Радник Трампа прилетить на зустріч із Поляковим обговорити секретний проект – ЗМІ
Українку засудили у США на 20 років за порноролики з дворічною донькою
Байден пообіцяв зробити Україну пріоритетом усього світу
США готові продати Україні більше Javelin – Тейлор
Ми розцінюємо безпеку України як безпеку США – Тейлор
Сі Бриз 2019: результати навчань і зміцнення ВМСУ
Сенат США ухвалив резолюцію щодо України
Реформи і відновлення території України: про що говорив Данилюк з Болтоном

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка