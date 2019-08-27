Зеленський і Трамп зустрінуться у Варшаві у вересні – Болтон
До України прибув радник з питань національної безпеки США Джон Болтон.
За його словами, президент Трамп зустрінеться із колегою Зеленським у Варшаві, у рамках заходів з нагоди 70-річчя від початку Другої світової війни.
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Перед візитом Болтон заявив, що США підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського з просування реформ. За даними видання Wall Street Journal, дипломат у Києві спробує перешкодити покупці Китаєм українського підприємства Мотор Січ.
А у посольстві США в Україні зазначили, що приїзд Джона Болтона підкреслює підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
До слова, реформи і відновлення території України: про що говорив Данилюк з Болтоном.