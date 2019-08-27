Зеленський і Трамп зустрінуться у Варшаві у вересні – Болтон

До України прибув радник з питань національної безпеки США Джон Болтон.

За його словами, президент Трамп зустрінеться із колегою Зеленським у Варшаві, у рамках заходів з нагоди 70-річчя від початку Другої світової війни.

Читайте: Джон Болтон – радник Трампа: що пропонує та чи підтримає Україну

Перед візитом Болтон заявив, що США підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського з просування реформ. За даними видання Wall Street Journal, дипломат у Києві спробує перешкодити покупці Китаєм українського підприємства Мотор Січ.

А у посольстві США в Україні зазначили, що приїзд Джона Болтона підкреслює підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

До слова, реформи і відновлення території України: про що говорив Данилюк з Болтоном.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.