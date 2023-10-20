Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Зеленський поговорив з Байденом | Скандальна заява Орбана | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
— Обстріли Херсонщини та Сумщини.
— Репортаж з Авдіївки: як місто виглядає зараз.
— Розмова президентів Зеленського та Байдена.
— Зближення взаємин Угорщини та Росії.
— Велика відбудова Посад-Покровська.
— Вечірнє звернення президента Зеленського.
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