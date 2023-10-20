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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Зеленський поговорив з Байденом | Скандальна заява Орбана | Новини Факти ICTV за 20.10.2023

— Обстріли Херсонщини та Сумщини.

— Репортаж з Авдіївки: як місто виглядає зараз.

— Розмова президентів Зеленського та Байдена.

— Зближення взаємин Угорщини та Росії.

— Велика відбудова Посад-Покровська.

— Вечірнє звернення президента Зеленського.

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