Зеленський поговорив з Байденом | Скандальна заява Орбана | Новини Факти ICTV за 20.10.2023

— Обстріли Херсонщини та Сумщини.

— Репортаж з Авдіївки: як місто виглядає зараз.

— Розмова президентів Зеленського та Байдена.

— Зближення взаємин Угорщини та Росії.

— Велика відбудова Посад-Покровська.

— Вечірнє звернення президента Зеленського.

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