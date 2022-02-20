Зеленський провів нараду з силовиками в аеропорту Бориспіль
Напередодні, пізно ввечері після повернення з Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками. Просто в аеропорту Бориспіль.
Зеленському доповіли про стан на сході. Обговорили можливі сценарії розвитку подій, та як на них реагуватиме Україна. Після цього президент доручив збільшити обсяги матеріально-технічного забезпечення військ.
Зеленський про провокації на Донбасі
Навіть один постріл на Донбасі може спровокувати повномасштабну війну з Росією. А тому українські війська не піддаються на провокації російських окупантів.
Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістці американського телеканалу CNN Крістіан Аманпур після виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
Він зазначив, що будь-які провокації зараз дуже небезпечні.