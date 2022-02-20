Зеленський провів нараду з силовиками в аеропорту Бориспіль

Напередодні, пізно ввечері після повернення з Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками. Просто в аеропорту Бориспіль.

Зеленському доповіли про стан на сході. Обговорили можливі сценарії розвитку подій, та як на них реагуватиме Україна. Після цього президент доручив збільшити обсяги матеріально-технічного забезпечення військ.

Зеленський про провокації на Донбасі

Навіть один постріл на Донбасі може спровокувати повномасштабну війну з Росією. А тому українські війська не піддаються на провокації російських окупантів.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістці американського телеканалу CNN Крістіан Аманпур після виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Він зазначив, що будь-які провокації зараз дуже небезпечні.

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