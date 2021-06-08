Зеленський прибув з робочим візитом до Кривого Рогу на рейсовому літаку

8 червня Володимир Зеленський прибув на Дніпропетровщину із робочим візитом. До Кривого Рогу президент дістався рейсовим літаком бюджетного авіаперевізника WindRose.

Глава держави зауважив, що від сьогодні за маршрутом Київ-Кривий Ріг уперше за багато років розпочинають регулярні рейси українські авіакомпанії. Раніше вже були відкриті напрямки зі столиці до Ужгорода та Чернівців.

Володимир Зеленський одразу оглянув реконструкцію місцевого летовища. Міжнародний аеропорт у Кривому Розі було збудовано у 1978 році. До кінця 2022 року тут планують відновити термінал та злітно-посадкову смугу. Проект обійдеться у майже 1 млрд грн. Опісля в аеропорту зможуть обслуговувати 400 пасажирів за годину.

Розмова Зеленського та Байдена

7 червня президенти України та США провели телефонну розмову. Володимир Зеленський згодом повідомив що задоволений діалогом і що Байден запевнив його у повній підтримці України.

Під час розмови Байден запросив Зеленського у США цього літа.

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