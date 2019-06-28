Зеленський присвоїв звання героя України Андрію Волосу

Напередодні Дня конституції президент Володимир Зеленський присвоїв звання героя України старшому солдату Андрію Волосу, посмертно.

28 червня 2018 року він намагався евакуювати пораненого офіцера, але був поранений снайпером і дорогою до шпиталю помер. Найвищу державну нагороду – Золоту зірку – отримали також ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС – Олексій Ананенко, Валерій Беспалов та посмертно Борис Баранов.

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Також, з нагоди свята, президент нагородив посмертно Дмитра Тимчука орденом За мужність ІІІ ступеня. Загалом, державні нагороди отримали 40 військових ,11 з них – посмертно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Філарету присвоїли звання Героя України.

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