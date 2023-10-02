Зеленський розкрив головні деталі зустрічі з представниками ЄС | Новини Факти ICTV за 02.10.2023

– Окупанти завдали 5 ракетних та 39 авіаційних ударів по позиціях наших військ;

-У Херсонській лікарні помер поранений поліцейський, який рятував людей під час ворожого обстрілу;

У Києві пройшло засідання Європейської Ради – головні деталі;

-Вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 22:30 (02.10.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.