Зеленський сподівається, що Захід переконає Путіна забрати війська з Донбасу
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що після переговорів світових лідерів із президентом Росії Володимиром Путіним ситуація на Донбасі стабілізується.
Про це очільник держави заявив у виступі в рамках підготовки п’ятої Конференції з питань реформ в Україні.
Володимир Зеленський подякував світовій спільноті за єдність і підтримку України та зауважив, що наша країна залишається важливим гравцем у світі. Тому Зеленський сподівається, світовим лідерам вдасться переконати Путіна забрати свої війська з окупованого Донбасу.
– Всеосяжна безпека у Європі неможлива без відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Очікую, що результатом наших спільних зусиль та переговорів з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом РФ досягнення миру на Донбасі, – зазначив Зеленський.