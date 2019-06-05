Зеленський у Брюсселі зустрівся з Кушнером – про що говорили
У Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що питання про вступ до НАТО буде винесено на референдум, коли українці будуть до цього готові.
Він наголосив, що Україна в НАТО буде обов’язково. Президент впевнений, що його перший візит до штаб-квартири НАТО відбувся успішно.
Крім того Зеленський зустрівся зі старшим радником президента Сполучених Штатів Джаредом Кушнером. Вони обговорили багато питань – від безпеки до енергетики.
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Також відомо, що президент прийняв запрошення до Польщі від Президента Анджея Дуди та не відкидає, що відвідає з робочим візитом столицю Грузії Тбілісі.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна в ЄС поховає імперський проект РФ.