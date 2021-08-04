Зеленський віддав розпорядження: СБУ та МВС забезпечать додатковий захист білорусам

Президент Володимир Зеленський віддав розпорядження СБУ та Міністерству внутрішніх справ забезпечити додатковий захист громадян Білорусі, які приїхали до України з причини переслідувань у власній країні.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента України.

Крім того, Зеленський наголосив, що вимагає провести всебічне розслідування обставин загибелі голови Білоруського будинку в Україні Віталія Шишова, якого напередодні знайшли повішеним.

Відповідно до вказівки президента СБУ та МВС повинні вивчити ризики та забезпечити захист громадянам Білорусі, які прибули до України на протязі року.

Крім того, необхідно забезпечити будь-якого білоруса, на якого може полювати диктаторський режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через їхні політичні уподобання або громадську діяльність.

Нагадаємо, Шишова виявили повішеним в одному зі столичних парків 3 серпня 2021 року.

Чоловік напередодні рано вранці вийшов на пробіжку в Києві та зник.

Речі та мобільний телефон загиблого було вилучено для подальшої експертизи.

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