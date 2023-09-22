Зеленський вже у Канаді, а Чарльз ІІІ вперше звернувся до… Новини Факти ICTV за 22.09.2023
– Ранкове зведення з фронту: речник Генштабу в ефірі;
– Зустріч Зеленського з Байденом у Вашингтоні;
– Гірка, але правдива заява президента у Конгресі США;
– Зустріч Зеленського й прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо;
– Король Чарльз ІІІ виступив у Сенаті Франції — головні заяви;
– Відбудова Зеленодольська — сюжет.
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