Зеленський вже у Канаді, а Чарльз ІІІ вперше звернувся до… Новини Факти ICTV за 22.09.2023

– Ранкове зведення з фронту: речник Генштабу в ефірі;

– Зустріч Зеленського з Байденом у Вашингтоні;

– Гірка, але правдива заява президента у Конгресі США;

– Зустріч Зеленського й прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо;

– Король Чарльз ІІІ виступив у Сенаті Франції — головні заяви;

– Відбудова Зеленодольська — сюжет.

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