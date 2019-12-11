Зеленський закликав Європу продовжити санкційний тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський закликав Європу продовжити санкційний тиск на Росію. Він обговорив це питання під час телефонної розмови з главою Євроради Шарлем Мішелем.

На саміті ЄС мають ухвалити рішення про продовження економічних обмежень щодо Росії ще на півроку.

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Зеленський зазначив, що розраховує на підтримку європейських країн. Санкції мають діяти до повного виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України.

До слова, Факти ICTV розповідали про реакцію ЗМІ ЄС на результати нормандського саміту.

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