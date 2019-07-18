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Зеленський звільнив 22 голови райдержадміністрацій

Володимир Зеленський провів чергові кадрові ротації. Він звільнив двадцятьох двох голів райдержадміністрації у Києві, на Рівненщині, Харківщині та Хмельниччині.

Нагадаємо, такі масові звільнення глав РДА відбуваються регулярно – з 9 липня. Президент уже відправив у відставку майже півтори сотні керівників районів.

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