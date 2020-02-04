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Земельний скандал на Харківщині: чому АТОвці не можуть отримати паї від держави

На Харківщині шість десятків атовців виборюють своє право на користування землею, яку отримали від держави за участь у бойових діях.

Ветерани АТО та діючі військовослужбовці з усієї області у 2019-му отримали на Балаклійщині по 2 гектари землі, яку планували обробляти і отримувати врожай.

Та як з’ясувалося, такі плани не тільки в атовців. Фермер, який раніше орендував цю землю в держави, подав до суду на Держгеокадастр, який, начебто, повинен був йому дати першочергове право користування землею.

Крайніми, як це зазвичай буває, виявилися атовці. Якщо втратять ці паї – нові не отримають, адже держава дає право на отримання землі тільки один раз.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Миколаївщині атовцям відмовляють у наданні житла.

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