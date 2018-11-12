Земельний скандал на Волині: чому бійці не можуть отримати обіцяні 2 га

Земельний скандал розгорівся на Волині. Учасники бойових дій вимагають звільнити тимчасового очільника геокадастру – кажуть, він причетний до корупції, а головне, замість того, щоб виділяти гарантовані державою ділянки місцевим бійцям – роздає цілі масиви цінних земель невідомим.

Учасників бойових дій лише в Горохівському районі декілька сотень. Вони хочуть отримати по 2 га землі під ведення сільського господарства. Та документи постійно повертають. Натомість, щедро роздають за раз цілі масиви жителям інших областей.

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За поясненнями бійці ходили на прийом до очільника геокадастру області, за чиїм підписом отримують відмови. Переговори тривали довго, та зрештою, чиновник пообіцяв посприяти їм. Втім, слова не дотримав, кажуть ветерани. Тож прийшли вдруге.

Чиновника таки знайшли. У розпал робочого дня – за кавою в ресторані.

Почути чіткі відповіді від пан Іващенка не вдалося, тому розгнівані учасники бойових дій пішли скаржитися до очільника області.

до слова, з війни у війну: у Харкові ветерани АТО виборюють власне право на землю.

Опубліковано Листопад, 12 в 20:21



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