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Земля буде небом для них. У Харкові вшановують загиблих в авіакатастрофі Ан-26

Видатні династії льотчиків виходять з університету повітряних сил імені Кожедуба, – до харківського вишу містяни від самого ранку несуть квіти та лампадки.

На вході до головного корпусу будівлі приспустили державні прапори із чорними стрічками, а також вивісили плакати з написами Нехай земля буде небом для них. Біля дверей закладу чатує жалобний караул курсантів. Приносять квіти сюди і ті, хто колись закінчив виш, і колишні викладачі, й небайдужі люди.

На Харківщині 26 вересня, як і по всій Україні, оголошено днем жалоби – скасовано всі розважальні заходи.

25 вересня під Харковом впав літак Ан-26. На борту перебували 27 осіб – екіпаж і курсанти Харківського університету Повітряних Сил.

В результаті авіакатастрофи загинуло 26 осіб – один помер у лікарні, отримавши 90% опіків тіла.

На місці катастрофи розгорнуто пункт психологічного забезпечення. У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих.

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