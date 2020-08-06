Земля даром. Як купити будинок чи ділянку в Європі за €1

В Європі з’явилася можливість придбати будинок чи земельну ділянку всього за €1. Головне – виконати певні умови.

Олександра – власниця земельної ділянки у Чехії. Свого часу тут планували звести сучасний курортний комплекс. Та коронавірус вніс корективи, тепер власники шукають інвесторів. Їм за €1 пропонують земельну ділянку під забудову або реконструкцію існуючих приміщень.

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Олександра каже, що у цій будівлі міг би бути житловий комплекс або ж сучасний мед заклад. Вдалими інвестиції будуть і у курортний бізнес. Регіон популярний серед німецьких туристів.

На території неймовірна природа та краєвиди. А ще є два джерела з мінеральною водою. Утім, аби отримати землю інвестор має виконати низку умов. Насамперед – звести об’єкт впродовж п’яти років з дотриманням місцевих будівельних вимог.

Такі пропозиції не новина на ринку землі. Схожі програми вже запускали у Франції, Великобританії, Швеції та в Італії.

Зі свого боку місцева влада готова надати допомогу інженерів та архітекторів. Сприяти у всьому інвесторам готова і Олександра з Чехії. Каже, що готові до будь якої співпраці. Озвучують і попередні ціни, за один квадратний метр – від €400 до €800.

А от ціну побудови приміром, медичного центру чи готелю обговорюватимуть індивідуально. Головне мати бажання, а втілити можна найсміливіші фантазії.

Як працює ринок землі у Нідерландах

В Нідерландах сформували найуспішнішу ринкову земельну модель на планеті, де плодовиті гектари може купити будь-хто, а складові успіху – стабільність, безперервність і хороший інвестиційний клімат.

Голландці надсучасно доглядають за ґрунтом і не поспішають давати в оренду свої паї – відкладають до пенсії. До речі, у Голландії, найдорожчий гектар фермерської землі у Європі – €125 тис.

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