Земля лише для своїх. У Новоукраїнці чиновники роздають паї родичам

В селищі Новоукраїнка Роздільнянського району почали активно роздавати державну землю. Але не всім селянам, а лиш родичам сільської адміністрації.

Обурені люди вийшли вимагати відсторонити від займаних посад керівництво сільради та повернути паї. Навіть почали блокувати роботу установи.

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Обурені селяни твердять, що з 300 гектарів землі свої паї отримали лише заступниця голови селищної ради та землевпорядник, а разом з ними – їхні родичі.

Частина людей, що отримала землю, навіть не живе в селі та не має місцевої прописки. Та найбільше людей обурило те, що на всі їхні звернення надати їм законну ділянку, в сільраді законні прохання проігнорували.

Не отримали паї більше 50 новоукраїнців. Для багатьох власна земля – це можливість прогодувати себе та родини.

Коли селянам увірвався терпець, вони написали колективну заяву до правоохоронних органів. Але всім працівникам сільради раптово стало зле і вони пішли на лікарняні.

В райраді запевняють, що це вже не перший випадок такої роздачі державної землі в районі. Декілька років тому 3 тис. гектарів перейшли до товариств людей з особливими потребами. Втім останнє розпаювання в Новоукраїнці розслідуватимуть правоохоронці.

А поки жителі Новоукраїнки продовжують блокувати сільраду й вимагають відставки заступниці сільського голови та землевпорядниці. А днями планують перекривати трасу Одеса-Київ.

Митники на Одещині вимагали хабарі за оформлення євроблях

На Одещині правоохоронці затримали керівника одного з митних постів місцевої митниці, який вимагав хабарі за оформлення автомобілів, які ввозились за кордону.

Керівник зі своїми спільниками вимагав від $100 до $400 за швидке оформлення авто, ввезених з Європи. Митники спеціально штучно перешкоджали оформленню.

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