Земля вкрита снарядами. Окупанти хочуть відтіснити армійців від лінії фронту

Без маскувальних сіток на позиції не обійтися, бо розташована вона у чистому полі. А ворог на 90 градусів довкола.

Суттєва перевага відкритої місцевості: вона добре проглядається, тому диверсійні розвід-групи навіть не намагаються підповзти. Але є інша халепа – ворожим снайперам зручно працювати.

Вогка від талого снігу земля вкрита десятками вирв і нашпигована снарядами, які не долетіли або не розірвалися.

Оскільки ближче підібратися противник не в змозі, то веде розвідку боєм, щоб виявити вогневі точки армійців.

Окупанти намагаються відтіснити армійців подалі від лінії фронту. Але великий калібр для цього не годиться. Відстань надто мала. Тому бойовики вдаються до хитрощів – роблять так звані накрутки з мінами.

Найінтенсивніші обстріли бувають між дев’ятою вечора і третьою ночі, розповідають воїни. А пожвавлюються російські найманці з першими сутінками. Коли передову залишають телевізійники та спостерігачі ОБСЄ.

Факти ICTV раніше писали про життя у зоні ООС і провокації бойовиків.

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