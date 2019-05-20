Земляки та закордонні гості: хто приїхав на інавгурацію Зеленського

Небачений ажіотаж спостерігався зранку під парламентом. Кількість медійників на квадратний метр просто зашкалювала. Вже на 8 годину ранку під Раду та Маріїнський палац підтягувалися прихильники нового президента. Загалом – до 3 тис. людей. Приходили цілими сім’ями, з малими дітьми – дивитися і на підготовку до урочистостей і на саму присягу.

– Настрій чудовий, величезні надії і сильна підтримка нашого майбутнього президента. Приїхали разом з дітками, тому що таку подію, я вважаю, не можна пропустити, – говорить прихильниця Володимира Зеленського Єлизавета.

Багато було і криворожан. Гірник Володимир Зубко приїхав до столиці аби на власні очі побачити інавгурацію земляка.

– Нарешті нам пощастило. Напевно, ми зробили правильний вибір. Приїхало багато людей, як ніколи багато приїхало – весь парк, – зазначив криворожанин Володимир Зубко.

Володимир Зеленський прихильників не розчарував. Він відмовився від почесної варти, натомість, радо робив селфі. За 5 хвилин до початку церемонії навіть встиг опублікувати у соцмережах грайливе сімейне фото. У Раді змінив імідж на офіційний.

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У залі були усі українські президенти, окрім Януковича.У Раді зустрічають їх гучними оваціями. Так само гучно вітали литовського президента – Далю Грібаускайте.

На церемонії президенти усіх країн Балтії, а також Грузії та Угорщини. США відправило міністра енергетики, а ще спецпредставника Курта Волкера, який допомагає вести перемовини по Донбасу. Серед гостей – у почесній ложі – дружина Олена та батьки нового президента.

Зеленський присягнув на 400-річному Пересопницькому Євангеліє і не приховав сліз, коли хор виконував Молитву за Україну.

Не обійшлося і без казусів. Додолу впало посвідчення президента. А от булава і штандарт, здається, надають Зеленському впевненості. Він згадав жарт свого 6-річного сина, який відтепер називає себе президентом. Та запевняє: нині високі стандарти стосуватимуться усіх.

Його промова триває близько 17 хвилин і її друга частина змушує нервувати і урядовців, і силовиків, і депутатів. Він вимагає від них піти у відставку і оголошує про розпуск парламенту. Новим політикам він не радить вішати на стіни фото президента. Більшість реплік прихильники зустрічали оваціями.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на інавгурації Зеленського в Раді були присутні його батьки.

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