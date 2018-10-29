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Згас на очах: на Закарпатті від кору помер 12-річний хлопчик

На Закарпатті від кору помер 12-річний Іван Кампов із села Страбичово. Він не мав щеплення від цієї недуги. Дитину майже тиждень лікували вдома. У лікарню доставили, коли стан хлопчика різко погіршувався. Там він згасав на очах і помер за кілька годин.

Батьки у смерті сина звинувачують медиків. Лікарі переконують: вони не винні, для порятунку хлопчика зробили все можливе. Найбільше нарікає на знайомого лікаря-педіатра, який вчасно не зумів діагностувати кір.

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Іванко був відмінником, професійно займався карате і любив шахи. Не був хворобливим. Батьки хлопчика написали заяву до поліції. Відкрито кримінальне провадження. Слідчі у професійній недбалості підозрюють кількох лікарів. Їх усіх допитають.

Загалом із початку року на Закарпатті на кір захворіли три тисячі триста людей. Вісімдесят відсотків із них – діти. Більшість – не щеплені. Наприкінці зими від ускладнень померла чотирирічна дівчинка.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що через зіпсовану вакцину: на Івано-Франківщині 53 дитини захворіли на кір.

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