Олена Фроляк, керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Жахливі обстріли Херсона: що відомо | Новини Факти ICTV за 26.01.2024
– Деталі авіакатастрофи з літаком Іл-76 під Бєлгородом: реакція ООН
– Кількість жертв внаслідок російського ракетного обстрілу Харкова 23 січня збільшилась до 11
– Росіяни обстріляли Херсон: що відомо станом на 26.01.2024
– Росіяни обстріляли Мирноград: деталі атаки
– Школа пілотів дронів для цивільних
– У Львові 16 захисників отримали спортивні протези від центру Незламні
– Вони створювали портрети та пейзажі, а тепер розмальовують уламки ракет та зброї
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