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Жарти не тільки про сало: який гумор у тренді та чому коміки переходять на українську

Стендапери в Україні все частіше переходять на державну мову, створюючи тренд на популяризацію української серед молоді.

Все більше коміків пишуть свої тексти рідною мовою і вже орієнтуються на російський ринок, як це було колись.

Молоді стендапери Влад Капиця, Єгор Романенко та Андрій Щегель представляють україномовний сегмент комедії вже протягом шести років. Пізніше почали писати гумор рідною мовою й інші, наприклад, Сергій Каплиця.

Комік зізнався, що спершу хвилювався, як аудиторія сприйме українські жарти та не очікував, що буде стільки позитивних відгуків.

Телеведучий Сергій Притула рідною мовою виступав задовго до того, як це стало популярно.

– В мене була вкрай неприємна розмова з одним з топ-менеджерів Comedy Club. Він казав мені, що я недалекоглядний та що варто було перейти на російську, оскільки це відкриє для мене ринок Росії. Про нього тоді марили майже всі артисти в Україні без винятку, – зізнався Сергій Притула.

Ще у 2010-му році телеведучий гастролював з першим україномовним гумористичним шоу Вар’яти, але організатори концертів відмовлялися співпрацювати через острах, що ніхто не прийде.

Притула переконаний, що агресія РФ проти України зумовила сплеск патріотизму в суспільстві та українське стало популярним.

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