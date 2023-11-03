Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Жертв після обстрілу Нової пошти побільшало | Блінкен в Ізраїлі | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
— У лікарні помер іще один працівник Нової пошти після обстрілу Харківщини.
— Наслідки масованої атаки на України.
— Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю.
— Підпільний спиртзавод виявили детективи Бюро економічної безпеки.
— Порятунок вчительки української мови з Авдіївки.
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