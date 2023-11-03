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Жертв після обстрілу Нової пошти побільшало | Блінкен в Ізраїлі | Новини Факти ICTV за 03.11.2023

— У лікарні помер іще один працівник Нової пошти після обстрілу Харківщини.

— Наслідки масованої атаки на України.

— Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю.

— Підпільний спиртзавод виявили детективи Бюро економічної безпеки.

— Порятунок вчительки української мови з Авдіївки.

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