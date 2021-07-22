Теракти Андерса Брейвіка: у Норвегії вшановували пам’ять 77 загиблих

22 липня у Норвегії вважається Днем жалоби. Саме у цей день у 2011 році Андерс Брейвік ораганізував терористичну атаку, в результаті якої протягом декількох людин загинули 77 людей.

Терористичний акт 2011-го був подвійним. Спочатку здетонувала вибухівка у норвезькій столиці Осло. Андерс Брейвік заклав її в автобусі поруч з резиденцією прем’єр-міністра. Там загинуло вісім осіб, ще 20 – отримали поранення.

Масштабна атака відбулась і на острові Утойя, де знаходився молодіжний табір від робітничої партії парламенту. Андерс Брейвік переодягнувся у форму поліцейського, поїхав туди, зібрав підлітків і дорослих та розпочав справжню бійню. Він стріляв 73 хвилини і випустив 186 куль.

Врятуватися змогли лише 15 людей, які тікали з острова вплав. Свій вчинок Андерс Брейвік пояснив тим, що хотів почати війну проти ісламізації Європи. За кілька годин до теракту він опублікував так звану Декларацію незалежності Європи 2083.

У 2012-му році норвезькі психіатри стверджували, що Брейвік мав параноїдальну шизофренію. Начебто на момент злочину він повністю не усвідомлював свої дії, вважав себе лицарем-тамплієром, який здійснював вбивства заради добра.

Але, враховуючи такі висновки психіатрів, убивця міг уникнути тюремного ув’язнення і провести решту життя у психлікарні. Тому зрештою Андерса Брейвіка таки визнали психічно здоровим. Його засудили на 21 рік з можливістю безкінечного продовження.

Однак цьогоріч Андерс Брейвік мав право клопотати про дострокове звільнення, чим і скористався. Проте реакція на клопотання убивці була миттєвою і полягала у тому, що Брейвік ніколи не вийде на свободу.

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